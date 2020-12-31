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В Забайкалье семья из трех человек погибла из-за самовольного подключения к электросети
31.12.2020 15:34
Фото: vk.com
Причиной пожара, в котором погибла семья из трех человек, предположительно, является самовольное подключение к электросети, выяснили специалисты в ходе предварительного разбирательства.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
ЧП случилось в населенном пункте Илим (Нерчинский район), где после тушения пожара в частном доме были найдены останки трех человек. В результате возгорания погибли 55-летняя хозяйка дома, ее 36-летняя дочь и 16-летняя внучка.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, этот дом из-за неуплаты в прошлом отключили от электроэнергии. Но владелец решил самовольно подключиться, протянув провод от столба. В результате произошло замыкание, спровоцировавшее возгорание в жилых помещениях.
Ранее стало известно о гибели женщины и двух ее детей-подростков в Вологодской области. ЧП случилось неподалеку от деревни Сирино в Кичменгско-Городецком районе, на пилораме, где погибшая женщина работала сторожем. Причины трагедии устанавливают специалисты.
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