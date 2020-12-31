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Под Вологдой при пожаре погибли женщина и двое ее детей


31.12.2020 11:43
Под Вологдой при пожаре погибли женщина и двое ее детейФото: livejournal.com

Следственные органы Вологодской области возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате пожара по статье о причинении смерти по неосторожности. Как передает пресс-служба регионального управления СКР, жертвами трагедии стали 42-летняя женщина и двое ее детей.

Представители ведомства пояснили, что погибшая женщина работала сторожем на пилораме. Детям - дочери и сыну - было соответственно тринадцать и четырнадцать лет. Останки всех жертв пожара были найдены у кроватей.

ЧП случилось неподалеку от деревни Сирино в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области. Возгорание началось в деревянном строении, где жили рабочие пилорамы. Тела погибших нашли после ликвидации пожара. Отмечается, что помещение выгорело практически полностью.

По мнению специалистов, очаг воспламенения мог располагаться у холодильника, возле стены, которая жилое помещение отделяла от холодного коридора. Обстоятельства случившегося выясняются. Назначены экспертизы.

Автор: Злата Богатова

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