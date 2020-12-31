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В Риге при взрыве в жилом доме погиб человек
31.12.2020 13:15
Фото: vk.com
В результате взрыва в жилом доме в Риге погиб один человек, еще шесть пострадали и были экстренно госпитализированы.
ЧП зафиксировано минувшей ночью на территории района Агенскалнс латвийской столицы.
Об инциденте сообщается в официальном Twitter Государственной пожарно-спасательной службы Латвии. По данным ведомства, в результате ЧП погиб по меньшей мере один человек, еще шесть с ранениями были доставлены в больницы. Сведений о состоянии пострадавших пока нет.
Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняют специалисты. В рижской полиции пояснили, что люди, оставшиеся после взрыва без крова, уже доставлены к родственникам. Для тех, кто не имеет возможности отправиться куда-либо, организуют проживание в гостинице, как и для тех, кто пока остается на лечении в больнице.
Ранее сообщалось о землетрясении в Хорватии, где погибли 7 человек. Толчки магнитудой 6,3 произошли неподалеку от Загреба. Местные власти подтвердили информацию о числе жертв, среди которых - 12-летняя девочка. Количество пострадавших устанавливается.
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