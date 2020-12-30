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В ДТП погиб спикер Ярославской областной думы
30.12.2020 18:52
Фото: smi2.net
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб сегодня в дорожной аварии, передают российские СМИ.
Смертельное происшествие случилось на территории Тверской области.
Как стало известно, спикер Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Константинов скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня под Тверью. Сведения о трагедии подтвердил ярославский губернатор Дмитрий Миронов. По его словам, подробности случившегося выясняются.
В пресс-службе Ярославской облдумы сообщили, что сегодня Константинов совершал официальную поездку в Ростовский район. Затем чиновник, отпустив своего водителя, на собственном автомобиле направился в Тверскую область, чтобы отметить там новогодние праздники.
В полиции, подтвердив сведения о ЧП, пока не привели каких-либо подробностей, включая возможные причины аварии.
В ряде региональных СМИ появились сообщения о том, что смертельное ДТП случилось на трассе Калязин — Сергиев Посад, неподалеку от населенного пункта Нерль. Отмечается, что после столкновения в больницу также был доставлен один пострадавший.
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