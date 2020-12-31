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Двух членов воркутинской банды арестовали за убийство 12-летней давности
31.12.2020 11:19
Фото: deon.pl
Двое членов печально известной воркутинской банды "Ифы-Козлова" были взяты под стражу по подозрению в причастности к убийству 12-летней давности.
Как информирует пресс-служба республиканского управления СКР, принято решение о возобновлении расследования по делу о гибели члена "шеверевских" Ивана Топчиева.
В Коми суд заключил под стражу двух членов организованной преступной группировки (ОПГ) "Ифы-Козлова", получившей свое название по имени главарей. Участники банды обвиняются в причастности к убийству члена конкурирующего криминального сообщества.
По версии следствия, убитый в 2008 году Иван Топчиев, как считали в банде "Ифы-Козлова", мог быть связан с гибелью одного из главарей сообщества Александра Можаева. Он погиб в результате покушения в октябре 2001 года. Известно также, что Топчиев вел слежку за домом, где жили представители банды "Ифы-Козлова".
Топчиев был убит в мае 2008 года, в организации покушения было задействовано десять человек. Непосредственными исполнителями преступления являлись Вячеслав Чижинок и позднее погибший в ДТП Дмитрий Жирохов.
В декабре в распоряжении следователей появились новые сведения, после чего задержали Вячеслава Чижинка и одного из его пособников - Евгения Скатова.
В 2018 году Верховный суд Коми вынес приговор двадцати участникам этой банды. В частности, одному из ее главарей, Юрию Козлову, дали пожизненный срок, как и его подельнику Денису Армякову. Позднее их адвокатам удалось добиться смягчения наказания до двадцати семи лет колонии.
Пятеро бывших членов банды еще в 2014 году приняли решение о досудебном соглашении и были приговорены на срок от семи до тринадцати лет.
По данным региональных правоохранительных органов, до сих пор находятся в международном розыске еще один лидер ОПГ Олег Ифа и двое его активных подельников.
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