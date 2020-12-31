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Арестованный бывший схимонах Сергий намерен поститься в СИЗО без еды и воды
31.12.2020 00:42
Фото: кадр видео с youtube.com
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), задержанный по обвинению в склонении к самоубийству, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-7 УФСИН.
Как передает "Интерфакс", арестанта уже посетили члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, в разговоре с правозащитниками Сергий не высказывал каких-либо жалоб на условия его содержания. Он отметил, что в его келье была подобная обстановка - имелись лишь стол, стул и кровать. После того, как бывшего схимонаха доставили в СИЗО, ему были выданы Библия, молитвослов и Псалтырь.
Мельников рассказал, что Сергий собирается примерно в течение десяти суток "поститься и молиться за москвичей", отказавшись от воды и пищи. В беседе с правозащитниками арестант подтвердил сведения о том, что когда-то являлся сотрудником МВД, а потом отбывал срок за убийство. Впоследствии он решил избрать путь покаяния.
Напомним, ранее столичный Епархиальный церковный суд признал подлежащим "извержению из сана" протодиакона Андрея Кураева. Разбирательство было связано с публикацией сообщений об умершем минувшей весной от коронавируса протоиерее Александре Агейкине.
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