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До 27 человек возросло число жертв атаки в аэропорту Йемена


30.12.2020 21:22
До 27 человек возросло число жертв атаки в аэропорту ЙеменаФото: vk.com

По уточненным данным, в результате сегодняшней атаки на международный аэропорт города Адена в Йемене погибли не менее двадцати семи человек.

Количество пострадавших уточняется, но уже известно, что речь идет о десятках людей, сообщает Al Hadath.

Со ссылкой на представителя йеменского правительства сообщается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере двадцать семь человек, десятки получили ранения.

Аэропорт в Адене подвергся минометному обстрелу, когда в воздушную гавань прибыли министры нового правительства Йемена. При этом среди высокопоставленных чиновников никто не пострадал. Как стало известно, в момент ЧП члены правительства еще не начали покидать самолет, на котором прибыли в город.

Ранее власти подтвердили сведения о двадцати двух погибших и пятидесяти пострадавших. Инцидент квалифицирован как террористическая атака. Правоохранительные органы Йемена уже приступили к расследованию по факту случившегося.

Автор: Злата Богатова

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