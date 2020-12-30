Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Телескоп Hubble запечатлел в космосе «расплавленное кольцо»

30.12.2020 17:30

Фото: telegram.one



Космический телескоп Hubble смог увидеть практически идеальное "кольцо Эйнштейна", передает NASA.



Речь идет об явлении, которое вызывается гравитационным эффектом микролинзирования и на снимках выглядит как расплавленное кольцо.



По данным астрономов, телескопу удалось запечатлеть далекую галактику, свет которой практически невидим для земных наблюдателей. Однако из-за эффекта, многократно усилившего ее свечение, ученые все получили возможность исследовать "кольцо". Исследователи отмечают, что объект, который можно считать самым крупным и полным из зафиксированных "колец Эйнштейна", находится в южном созвездии Печь. Специалисты дали ему название GAL-CLUS-022058s.



Подобному эффекту впервые дал описание Альберт Эйнштейн. В общей теории относительности ученый отмечал, что идущий издалека свет может изгибаться и притягиваться под влиянием гравитации космического объекта, который находится между источником и наблюдателем.



Ранее астрофизики из Соединенных Штатов выступили с предложением создать на Луне 100-метровый телескоп для наблюдений за первыми звездами Вселенной. По мнению американских специалистов, благодаря низкой силе гравитации и отсутствии атмосферы он сможет работать со стопроцентной эффективностью.



По словам астрофизика Фолькера Бромма Университета Техаса в Остине, в скором времени на орбиту выведут телескоп James Webb, и он сможет вплотную приблизить ученых к эпохе Большого Взрыва. Однако и ему не под силу дотянуться до первых светил Вселенной. Наука нуждается в еще более мощном оборудовании, способном улавливать частицы света, которые исходят от таких звезд, подчеркивал американский ученый.



Автор: Злата Богатова

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