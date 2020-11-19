Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые предложили создать телескоп на Луне

19.11.2020 12:01

Фото: livejournal.com



100-метровый телескоп для наблюдений за первыми звездами Вселенной можно создать на Луне, считают астрофизики из Соединенных Штатов.



По мнению специалистов, благодаря низкой силе гравитации и отсутствии атмосферы он сможет работать со стопроцентной эффективностью.



О предложении установить 100-метровый телескоп на поверхности Луны сообщает пресс-служба Университета Техаса в Остине, передает ТАСС. Со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal отмечается, что устройство может эффективно использоваться для наблюдений за наиболее далекими светилами Вселенной, которые появились в первые периоды ее существования.



По словам техасского астрофизика Фолькера Бромма, в скором времени на орбиту выведут телескоп James Webb, и он сможет вплотную приблизить ученых к эпохе Большого Взрыва. Однако и ему не под силу дотянуться до первых светил Вселенной. Наука нуждается в еще более мощном оборудовании, способном улавливать частицы света, которые исходят от таких звезд, подчеркнул американский ученый.



Ранее Украина вошла в число девяти стран, которым предстоит поучаствовать в масштабном проекте "Артемида" (Artemis), анонсированном NASA. Сначала Луну облетит беспилотный корабль Orion, а потом в экспедицию отправятся люди. В 2024 году планируется высадка на Луне астронавтов. В середине 2030-х годов предполагается отправка людей к Марсу.



Автор: Злата Богатова

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