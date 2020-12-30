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В Сибири найдена замороженная туша шерстистого носорога


30.12.2020 14:23
В Сибири найдена замороженная туша шерстистого носорогаФото: wikifur.com

Останки животного, обитавшего во времена последнего Ледникового периода, обнаружили в Абыйском районе Республики Саха.

По данным СМИ, замороженную тушу шерстистого носорога нашел местный житель Алексей Саввин.

Ученые уже осмотрели тушу, извлеченную из слоя вечной мерзлоты в Сибири, и пришли к выводу, что тело животного сохранилось на 80%. По данным экспертов, у носорога имеются некоторые внутренние органы, включая фрагменты кишечника, а также слой жира и зубы. Кроме того, животное покрыто шерстью орехового цвета, передает The Daily Mail.

Предположительно, носорог мог жить около 34 тысячелетий назад. Более точно ученые смогут определить период после того, как проведут радиоуглеродное исследование. Специалисты также отмечают, что носорог погиб, когда ему было три-четыре года. Вероятно, молодая особь утонула в реке.

Ранее стало известно о мумии волчицы, жившей 57 тыс. лет назад, которую нашли старатели золоторудного месторождения в Канаде. Они дали доисторическому животному имя Жур.

Автор: Злата Богатова

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