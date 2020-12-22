ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусом
В Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусом
В Хабаровском крае среди петроглифов найдено изображение древнего лося
 В Хабаровском крае среди петроглифов найдено изображение древнего лося
Опубликован отчет о лечении Навального в Берлине
Опубликован отчет о лечении Навального в Берлине
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавирусаВ Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавируса
В Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетонВ Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетон
Опубликован отчет о лечении Навального в БерлинеОпубликован отчет о лечении Навального в Берлине
Доля государства в Первом канале с 51% будет снижена до 34%Доля государства в Первом канале с 51% будет снижена до 34%
В Канаде обнаружена мумия волчицы, жившей 57 тыс. лет назадВ Канаде обнаружена мумия волчицы, жившей 57 тыс. лет назад

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Канаде обнаружена мумия волчицы, жившей 57 тыс. лет назад


22.12.2020 21:04
В Канаде обнаружена мумия волчицы, жившей 57 тыс. лет назадФото: itcrumbs.ru

Прекрасно сохранившаяся мумия молодого вола, которая пролежала в земле не менее 57 тысячелетий, была найдена старателями на реке Юкон.

Работники золоторудного месторождения дали доисторическому животному имя Жур, сообщает журнал Current Biology.

По мнению ученых, которые уже приступили к исследованию мумии, ее можно считать "самой совершенной" из находок такого рода. Специалисты подчеркнули, что останки животного сохранились практически полностью, за исключением глаз. В результате появилась возможность реконструировать ход жизни и рацион питания волчицы.

Как полагают специалисты, Жур питалась в основном рыбой. Животное погибло в возрасте около двух месяцев, находясь в своем логове. Ученые считают, что маленькая волчица умерла из-за обрушения норы. Исследователи поясняют, что причиной смерти зверя не могли стать голод или какое-либо заболевание. По их данным, волчонок хорошо питался и нормально развивался вплоть до момента смерти.

В отчете отмечается, что волк должен был погибнуть непосредственно в вечной мерзлоте, чтобы сохраниться в таком состоянии. Окаменение не произошло, если бы останки пролежали в тундре слишком долго. В таком случае, оно бы разложилось либо было съедено. Такого рода мумии ученые находили на Юконе крайне редко.

Проведенный анализ генома Жур дал основания полагать, что она может считаться прямой родственницей древних волков, которые обитали в Сибири и являются предками всех современных волков Северной Америки.

Ранее в Хабаровском крае среди петроглифов было найдено изображение древнего лося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Судно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельцаСудно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельца
В Ростовской области на заводе пострадали пятеро рабочихВ Ростовской области на заводе пострадали пятеро рабочих
Растет число стран, приостановивших авиасообщение с ВеликобританиейРастет число стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией
Первый сборник прозы Пушкина продан на аукционе за 8,5 млн рублейПервый сборник прозы Пушкина продан на аукционе за 8,5 млн рублей
В бундестаге создали рабочую группу по освобождению АссанжаВ бундестаге создали рабочую группу по освобождению Ассанжа

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru