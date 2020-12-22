Новости шоу-бизнеса

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В Канаде обнаружена мумия волчицы, жившей 57 тыс. лет назад
22.12.2020 21:04
Фото: itcrumbs.ru
Прекрасно сохранившаяся мумия молодого вола, которая пролежала в земле не менее 57 тысячелетий, была найдена старателями на реке Юкон.
Работники золоторудного месторождения дали доисторическому животному имя Жур, сообщает журнал Current Biology.
По мнению ученых, которые уже приступили к исследованию мумии, ее можно считать "самой совершенной" из находок такого рода. Специалисты подчеркнули, что останки животного сохранились практически полностью, за исключением глаз. В результате появилась возможность реконструировать ход жизни и рацион питания волчицы.
Как полагают специалисты, Жур питалась в основном рыбой. Животное погибло в возрасте около двух месяцев, находясь в своем логове. Ученые считают, что маленькая волчица умерла из-за обрушения норы. Исследователи поясняют, что причиной смерти зверя не могли стать голод или какое-либо заболевание. По их данным, волчонок хорошо питался и нормально развивался вплоть до момента смерти.
В отчете отмечается, что волк должен был погибнуть непосредственно в вечной мерзлоте, чтобы сохраниться в таком состоянии. Окаменение не произошло, если бы останки пролежали в тундре слишком долго. В таком случае, оно бы разложилось либо было съедено. Такого рода мумии ученые находили на Юконе крайне редко.
Проведенный анализ генома Жур дал основания полагать, что она может считаться прямой родственницей древних волков, которые обитали в Сибири и являются предками всех современных волков Северной Америки.
Ранее в Хабаровском крае среди петроглифов было найдено изображение древнего лося.
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