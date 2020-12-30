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Названа причина смерти Владимира Ефименко
30.12.2020 13:36
Фото: livejournal.com
Солист ВИА "Лейся, песня", исполнявший знаменитую песню "Обручальное кольцо", Владимир Ефименко умер из-за осложнений коронавируса.
Об этом сообщил продюсер музыкального коллектива Евгений Красножен.
Как стало известно, причиной смерти 66-летнего певца Владимира Ефименко стали осложнения, возникшие после заражения коронавирусом. По словам Евгения Красножена, инфекция "съела" артиста полностью, и произошло это очень быстро. В последние дни врачи отмечали у Ефименко некоторую положительную динамику. Но певец не смог справиться с коварным недугом.
Владимир Ефименко, выступавший в ВИА с 1977 года, входил в т.н. "золотой" состав этого музыкального коллектива. Среди песен, звучавших в его исполнении, были такие советские шлягеры, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была" и другие композиции, полюбившиеся множеству слушателей.
Ранее в Латвии умер корейский режиссер Ким Ки Дук, заразившийся COVID-19. Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей приехал в Прибалтику в минувшем ноябре, чтобы приобрести недвижимость на побережье, а потом пропал. Вскоре выяснилось, что кинематографист попал в больницу, где скончался от осложнений, вызванных новым коронавирусом.
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