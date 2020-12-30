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В Орле к пожизненному заключению приговорили убийцу жены и падчерицы


30.12.2020 12:06
В Орле к пожизненному заключению приговорили убийцу жены и падчерицыФото: sledcom.ru

В ходе расследования и суда было установлено, что 44-летний уроженец Молдавии расправился с супругой и ее дочерью, которая являлась инвалидом.

Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело об убийстве местной жительницы и ее ребенка-инвалида. Как указано на официальном сайте региональной прокуратуры, в совершении преступления был признан виновным супруг погибшей женщины.

Учитывая, что злоумышленник может представлять исключительную угрозу для общества, суд вынес вердикт о наказании в виде пожизненного лишения свободы. Заключенный будет находиться в исправительной колонии особого режима.

По материалам уголовного дела, в момент совершения убийства подсудимый проживал под Тулой. В ходе конфликта с женой он задушил ее, а потом расправился с ее дочерью, чтобы скрыть содеянное. Он вывез недееспособную девушку на территорию Орловской области и задушил, а потом спрятал тело в лесу.

Отмечается, что в прошлом подсудимый уже не раз был судим, в частности, за убийство.

Автор: Злата Богатова

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