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В Орле к пожизненному заключению приговорили убийцу жены и падчерицы
30.12.2020 12:06
Фото: sledcom.ru
В ходе расследования и суда было установлено, что 44-летний уроженец Молдавии расправился с супругой и ее дочерью, которая являлась инвалидом.
Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.
Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело об убийстве местной жительницы и ее ребенка-инвалида. Как указано на официальном сайте региональной прокуратуры, в совершении преступления был признан виновным супруг погибшей женщины.
Учитывая, что злоумышленник может представлять исключительную угрозу для общества, суд вынес вердикт о наказании в виде пожизненного лишения свободы. Заключенный будет находиться в исправительной колонии особого режима.
По материалам уголовного дела, в момент совершения убийства подсудимый проживал под Тулой. В ходе конфликта с женой он задушил ее, а потом расправился с ее дочерью, чтобы скрыть содеянное. Он вывез недееспособную девушку на территорию Орловской области и задушил, а потом спрятал тело в лесу.
Отмечается, что в прошлом подсудимый уже не раз был судим, в частности, за убийство.
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