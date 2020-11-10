|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Скончался Пьер Карден
16:42
Фото: vk.com
Пьер Карден
Умер выдающийся модельер Пьер Карден, передает Le Figaro со ссылкой на семью кутюрье.
Всемирно известному мастеру было девяносто восемь лет.
Пьер Карден родом из Италии, в раннем возрасте он переехал жить во Францию вместе с родителями. В четырнадцать лет будущий великий кутюрье уже трудился в качестве подмастерья у портного. В период войны он работал на Красный Крест, а потом начал полноценную карьеру как театральный художник. В 1946 году он представил в Париже костюмы, созданные для "Красавицы и чудовища" Жана Кокто.
Сначала Карден сотрудничал с домом моды Paquin, а затем возглавил ателье Кристиана Диора. Собственный дом моды он создал в 1950 году, вскоре после чего подготовил первый крупный проект. Это были тридцать костюмов, придуманных для первого послевоенного крупного костюмированного бала. Он состоялся осенью 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции.
Дизайнер на протяжении своей творческой карьеры продолжал экспериментировать со стилем унисекс, космическими и геометрическими. В 1970 году он работал над обмундированием астронавтов NASA, предварительно посетив агентство и примерив скафандр Нила Армстронга.
Кроме многочисленных бутиков и мебельных магазинов Кардену принадлежал парижский ресторан Maxim's. Дизайнер давал собственное имя брендам одежды и косметики, сигаретам и перьевым ручкам, и в результате оно стало одним из наиболее знаменитых французских имен планеты.
В минувшем октябре от последствий т COVID-19 скончался Кэндзо Такада, в 1970 годах основавший бренд Kenzo. Знаменитый дизайнер умер на 82-году жизни в "Американском госпитале" в Париже. Родившийся близ Осаки, он переехал во Францию в середине прошлого века, где на протяжении долгих лет активно занимался творчеством. В 1990-е Такада принял решение продать собственный бренд, ставший к тому времени одним из наиболее известных в мире, конгломерату LVMH, после чего объявил, что уходит на пенсию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|