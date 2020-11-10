Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался Пьер Карден

16:42

Фото: vk.com

Пьер Карден



Умер выдающийся модельер Пьер Карден, передает Le Figaro со ссылкой на семью кутюрье.



Всемирно известному мастеру было девяносто восемь лет.



Пьер Карден родом из Италии, в раннем возрасте он переехал жить во Францию вместе с родителями. В четырнадцать лет будущий великий кутюрье уже трудился в качестве подмастерья у портного. В период войны он работал на Красный Крест, а потом начал полноценную карьеру как театральный художник. В 1946 году он представил в Париже костюмы, созданные для "Красавицы и чудовища" Жана Кокто.



Сначала Карден сотрудничал с домом моды Paquin, а затем возглавил ателье Кристиана Диора. Собственный дом моды он создал в 1950 году, вскоре после чего подготовил первый крупный проект. Это были тридцать костюмов, придуманных для первого послевоенного крупного костюмированного бала. Он состоялся осенью 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции.



Дизайнер на протяжении своей творческой карьеры продолжал экспериментировать со стилем унисекс, космическими и геометрическими. В 1970 году он работал над обмундированием астронавтов NASA, предварительно посетив агентство и примерив скафандр Нила Армстронга.



Кроме многочисленных бутиков и мебельных магазинов Кардену принадлежал парижский ресторан Maxim's. Дизайнер давал собственное имя брендам одежды и косметики, сигаретам и перьевым ручкам, и в результате оно стало одним из наиболее знаменитых французских имен планеты.



В минувшем октябре от последствий т COVID-19 скончался Кэндзо Такада, в 1970 годах основавший бренд Kenzo. Знаменитый дизайнер умер на 82-году жизни в "Американском госпитале" в Париже. Родившийся близ Осаки, он переехал во Францию в середине прошлого века, где на протяжении долгих лет активно занимался творчеством. В 1990-е Такада принял решение продать собственный бренд, ставший к тому времени одним из наиболее известных в мире, конгломерату LVMH, после чего объявил, что уходит на пенсию.



Автор: Злата Богатова

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