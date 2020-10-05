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Скончался основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада
5.10.2020 07:35
Фото: laparfumerie.org
В Париже на 82-году жизни скончался основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада.
Как пишут французские СМИ, дизайнер умер из-за осложнений коронавируса.
Последние дни жизни Кэндзо Такада провел в "Американском госпитале" в Париже, сообщает "Би-би-си".
Дизайнер, ставший знаменитым благодаря своим ярким графическим и цветочным принтам, стал первым японцем, который добился признания французских модных критиков.
Кэндзо Такада родился близ Осаки, переехав во Францию в середине прошлого века, где и занимался творчеством. В 1970-х он основал бренд Kenzo, который вскоре стал одним из наиболее известных в мире. В 1990-е годы Такада, продав собственный бренд одежды конгломерату LVMH, объявил о решении уйти на пенсию.
По словам представителя дизайнера, Такада в течение своей карьеры успел создать почти 8 тыс. модных образцов. На протяжении всей своей жизни он воспевал моду и искусство жить.
Ранее стало известно о смерти российского писателя, поэта и драматурга Валерия Шульжика, создавшего сценарий для мультипликационных фильмов о поросенке Фунтике. Литератор скончался на 82-м году жизни.
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