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Власти Мурманской области объявили траур по погибшим морякам с «Онеги»
10:59
Фото: kyzyl-online.ru
Сегодня, 29 декабря, в Мурманской области объявили траур морякам с рыболовецкого судна «Онега», которое накануне затонуло в Баренцевом море.
Сообщение появилось на официальном сайте регионального правительства.
После трагической гибели семнадцати моряков с рыболовецкого траулера на территории региона сегодня приспустят государственные флаги РФ и Мурманской области. Всем организациям и учреждениям культуры, а также телеканалам рекомендовано изменить программу мероприятий, отменив все развлекательные события.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Мурманской области Андрею Чибису.
Как уже сообщалось ранее, траулер "Онега", на борту которого в тот момент находилось 19 человек, затонул во время шторма в акватории Баренцева моря. ЧП случилось накануне утром. Спасти удалось лишь двух моряков.
В районе крушения, куда были сразу направлены несколько кораблей, сейчас активно продолжается поисковая операция. Вместе с тем, в МЧС еще вчера были констатировать, что шансы найти моряков живыми практически ничтожны.
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