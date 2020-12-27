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На борту судна, затонувшего в Баренцевом море, было 19 человек


09:20
На борту судна, затонувшего в Баренцевом море, было 19 человек Фото: radar24.info

Рыболовецкое судно затонуло в районе Новой Земли (Архангельская область), передает ТАСС.

Со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщается, что на борту в момент ЧП было девятнадцать моряков. К настоящему времени удалось спасти двух из них. С остальными же связи пока нет, их судьба остается неизвестной.

По данным МЧС, в акватории Баренцева моря близ Новой Земли затонуло судно "Онега" No МК 0331 (порт приписки Мурманск). Сигнал о происшествии поступил в 07:30, пояснили в ведомстве.

Поиски семнадцати моряков, о судьбе которых пока нет никаких сведений, продолжает судно "Войково". Кроме того, в район крушения направлены еще пять судов, которые приступят к поискам пропавших членов экипажа. Отмечается, что спасенные моряки, которых уже удалось поднять из воды, были в гидрокостюмах.

Согласно имеющейся на этот час информации, судно, которое вело рыболовный промысел, могло затонуть из-за обледенения. Источник агентства в экстренных службах региона указал, что синоптики предупреждали о том, что подобное может произойти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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