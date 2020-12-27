|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На борту судна, затонувшего в Баренцевом море, было 19 человек
09:20
Фото: radar24.info
Рыболовецкое судно затонуло в районе Новой Земли (Архангельская область), передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщается, что на борту в момент ЧП было девятнадцать моряков. К настоящему времени удалось спасти двух из них. С остальными же связи пока нет, их судьба остается неизвестной.
По данным МЧС, в акватории Баренцева моря близ Новой Земли затонуло судно "Онега" No МК 0331 (порт приписки Мурманск). Сигнал о происшествии поступил в 07:30, пояснили в ведомстве.
Поиски семнадцати моряков, о судьбе которых пока нет никаких сведений, продолжает судно "Войково". Кроме того, в район крушения направлены еще пять судов, которые приступят к поискам пропавших членов экипажа. Отмечается, что спасенные моряки, которых уже удалось поднять из воды, были в гидрокостюмах.
Согласно имеющейся на этот час информации, судно, которое вело рыболовный промысел, могло затонуть из-за обледенения. Источник агентства в экстренных службах региона указал, что синоптики предупреждали о том, что подобное может произойти.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|