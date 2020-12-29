Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США завершаются испытания еще одной вакцины от COVID-19

29.12.2020 10:46

Фото: verelq.am



Вышла на финальную стадию испытаний новой вакцины от коронавируса компания Novavax, передают американские СМИ.



Исполнительный директор организации Стенли Эрик назвал завершающий этап "критическим шагом на пути к созданию глобального портфолио" эффективных и безопасных препаратов, способных защитить население мира.



В рамках программы администрации американского президента Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость" компании Novavax ранее было выделено более полутора миллиардов долларов на проведение таких исследований.



Предполагается, что в испытаниях вакцины поучаствуют порядка 30 тыс. человек, и примерно четверть из них будет старше 65 лет, передает Financial Times. Известно также, что исследования препарата, созданного Novavax, будут также проводиться на территории Великобритании, Мексики и ЮАР.



Ранее посол США в Москве Джон Салливан предпочел вежливо отказаться от возможности поставить российскую прививку от коронавируса. Американский дипломат заявил, что не хотел бы лишать российского гражданина предназначенной для него дозы вакцины "Спутник V".



В сообщении дипмиссии подчеркивалось, что в Соединенных Штатах уже одобрили применение двух вакцин от коронавирусной инфекции. Помимо американских граждан, ими сейчас начали прививать жителей стран Евросоюза и Великобритании, а также Латинской Америки.



Напомним, не так давно российской вакциной от коронавируса привился знаменитый американский режиссер Оливер Стоун, посетивший Мурманск.



Автор: Злата Богатова

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