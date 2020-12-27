|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Американский посол объяснил отказ от предложенной МИД прививки «Спутником V»
27.12.2020 20:39
Фото: vk.com
Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан предпочел вежливо отказаться от возможности вакцинироваться от коронавируса с использованием российской вакцины.
Соответствующее заявление появилось в Twitter пресс-атташе американской дипмиссии Ребекки Росс.
Представительница посольства пояснила, что Джон Салливан выражает благодарность российскому министерству иностранных дел за предложение поставить прививку от COVID-19. Но американский дипломат не хотел бы лишать российского гражданина предназначенной для него дозы вакцины "Спутник V".
В своем сообщении Росс также напомнила о том, что в Соединенных Штатах уже одобрили прмименение двух вакцин от коронавирусной инфекции. Помимо американских граждан, ими сейчас начали прививать жителей стран Евросоюза и Великобритании, а также Латинской Америки.
Ранее в Facebook посольства США появилось фото письма Салливана. Дипломат, обращаясь к Санта Клаусу, признавался, что в уходящем году он старался хорошо себя вести, использовал маску и сохранял дистанцию. Поэтому в качестве подарков на новый год он хотел бы получить хоккейную клюшку, кроссовки и вакцину от коронавируса.
Российские дипломаты отреагировали на письмо Салливана, предложив послу вакцинироваться препаратом "Спутник V". Кроме того, представителю Госдепа порекомендовали клюшки компании "Заряд", с которыми выходит на лед глава РФ Владимир Путин, когда участвует в играх Ночной хоккейной лиги. За информацией о хороших кроссовок для бега Салливану посоветовали обратиться к Тине Канделаки, которая является генеральным продюсером канала "Матч ТВ".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|