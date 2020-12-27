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Американский посол объяснил отказ от предложенной МИД прививки «Спутником V»


27.12.2020 20:39
Американский посол объяснил отказ от предложенной МИД прививки «Спутником V»Фото: vk.com

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан предпочел вежливо отказаться от возможности вакцинироваться от коронавируса с использованием российской вакцины.

Соответствующее заявление появилось в Twitter пресс-атташе американской дипмиссии Ребекки Росс.

Представительница посольства пояснила, что Джон Салливан выражает благодарность российскому министерству иностранных дел за предложение поставить прививку от COVID-19. Но американский дипломат не хотел бы лишать российского гражданина предназначенной для него дозы вакцины "Спутник V".

В своем сообщении Росс также напомнила о том, что в Соединенных Штатах уже одобрили прмименение двух вакцин от коронавирусной инфекции. Помимо американских граждан, ими сейчас начали прививать жителей стран Евросоюза и Великобритании, а также Латинской Америки.

Ранее в Facebook посольства США появилось фото письма Салливана. Дипломат, обращаясь к Санта Клаусу, признавался, что в уходящем году он старался хорошо себя вести, использовал маску и сохранял дистанцию. Поэтому в качестве подарков на новый год он хотел бы получить хоккейную клюшку, кроссовки и вакцину от коронавируса.

Российские дипломаты отреагировали на письмо Салливана, предложив послу вакцинироваться препаратом "Спутник V". Кроме того, представителю Госдепа порекомендовали клюшки компании "Заряд", с которыми выходит на лед глава РФ Владимир Путин, когда участвует в играх Ночной хоккейной лиги. За информацией о хороших кроссовок для бега Салливану посоветовали обратиться к Тине Канделаки, которая является генеральным продюсером канала "Матч ТВ".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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