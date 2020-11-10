Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье создали дом для гималайского медведя-сироты

09:35

Фото: bier-loga.ru



Молодой гималайский медведь по кличке Артем, проживший несколько лет в неволе и оставшийся без дома после смерти хозяина, обрел новый приют.



С помощью средств, собранных неравнодушными людьми, животное смогло поселиться в единственном в РФ учреждении такого рода "Кипарисово" в Приморском крае.



Как рассказал агентству "Интерфакс" основатель "Кипарисово" Сергей Асновин, медвежонок уже переехал в приют, где ему на пожертвования построили новый "дом. Животное "чувствует себя хорошо, не нервничает". Каждый день Артем съедает по пять килограммов каши и столько же - яблок, что является совершенно нормальным для таких медведей.



С другими обитателями приюта Артема знакомить не торопятся. По словам Асновина, медведю предварительно нужно хорошо свыкнуться с новой средой обитания. Как только это произойдет, выпустят "парочку добрых медведей", характер которых сотрудники уже изучили. Под наблюдением специалистов осиротевший медведь, возможно, обретет друзей.



Как пояснил Асновин, животные в приюте общаются между собой, они могут играть и даже бороться. При этом каких-либо серьезных драк между обитателями "Кипарисово", к счастью, зафиксировано не было.



Автор: Злата Богатова

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