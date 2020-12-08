Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье спасают осиротевшего гималайского медведя

8.12.2020 17:46

Фото: iranmarcopolo.com



В приюте для медведей "Кипарисово" в Приморском крае хотят создать новый дом для дважды осиротевшего гималайского медведя по кличке Артем.



Животному, которое осталось без опеки, восемь лет.



Как рассказали представители приюта в соцсетях, в прошлом году к ним обратился человек, ранее спавший жизнь маленькому медвежонку. Не так давно хозяин Артема скончался, и хищник осиротел дважды. Приют не может остаться равнодушными, руководство выразило готовность забрать медведя к себе.



Ранняя история Артема, вероятно, останется неизвестной. Как предполагают в приюте, медвежонок в прошлом мог остаться без родительской опеки из-за браконьеров. Согласно документам, животное было изъято департаментом Охотнадзора.



Учитывая, что сейчас медведь находится под временной опекой родственников умершего бывшего хозяина, представители Охотнадзора попросили приют "Кипарисово" принять зверя.



Зоозащитники уже объявили сбор средств на создание нового вольера, где сможет поселиться Артем. В общей сложности необходимо более в 309 тыс. рублей, но перечислено пока лишь менее половины от этой суммы.



Приют "Кипарисово" был создан весной прошлого года. Там смогли найти пристанище медведи, которых изымали у незаконно державших их людей. Многие из этих хищников были вынуждены ютиться в маленьких клетках, на заправках АЗС и у придорожных кафе. Зверей, выросших в таких условиях, уже невозможно научить жить в естественной среде. Они погибнут без человека.



На территории "Кипарисово" для хищников созданы просторные вольеры, где есть лес, поле и водоем. При этом звери полностью обеспечены ветеринарным обслуживанием, специалисты следят за их правильным рационом.



Автор: Злата Богатова

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