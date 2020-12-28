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Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях из-за пандемии


07:33
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях из-за пандемииФото: vk.com

К настоящему времени мир преодолел еще далеко не все проблемы, которые могли быть вызваны коронавирусом, указал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, на этой неделе исполняется год с момента, когда эксперты ВОЗ узнали о распространении COVID-19.

ВОЗ сразу же начала собирать сведения о случаях пневмонии, которые были вызваны неизвестной на тот момент причиной. Информация о них содержалась в бюллетене органов здравоохранения Уханя, напомнил Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции.

Как заявил глава ВОЗ, в период пандемии происходило "невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором". Несмотря на все результаты, которых уже удалось достигнуть, в следующем году мир могут ожидать "новые трудности", включая выявление новых штаммов COVID-19.

Ранее гендиректор организации уже предупреждал о том, что после пандемии коронавируса человечество может столкнуться с распространением других опасных заболеваний. Напомнив о том, что еще год назад COVID-19 был практически неизвестен, Гебрейсус указывал на необходимость инвестировать в здравоохранение и обеспечить поддержку со стороны правительств и всего общества. Лишь так можно гарантировать следующим поколениям "более безопасный и стабильный мир".

Глава ВОЗ при этом подчеркивал, что за минувшие двенадцать месяцев мир полностью перевернулся, последствия пандемии оказались гораздо более масштабными, чем можно было предполагать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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