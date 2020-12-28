|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях из-за пандемии
07:33
Фото: vk.com
К настоящему времени мир преодолел еще далеко не все проблемы, которые могли быть вызваны коронавирусом, указал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, на этой неделе исполняется год с момента, когда эксперты ВОЗ узнали о распространении COVID-19.
ВОЗ сразу же начала собирать сведения о случаях пневмонии, которые были вызваны неизвестной на тот момент причиной. Информация о них содержалась в бюллетене органов здравоохранения Уханя, напомнил Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции.
Как заявил глава ВОЗ, в период пандемии происходило "невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором". Несмотря на все результаты, которых уже удалось достигнуть, в следующем году мир могут ожидать "новые трудности", включая выявление новых штаммов COVID-19.
Ранее гендиректор организации уже предупреждал о том, что после пандемии коронавируса человечество может столкнуться с распространением других опасных заболеваний. Напомнив о том, что еще год назад COVID-19 был практически неизвестен, Гебрейсус указывал на необходимость инвестировать в здравоохранение и обеспечить поддержку со стороны правительств и всего общества. Лишь так можно гарантировать следующим поколениям "более безопасный и стабильный мир".
Глава ВОЗ при этом подчеркивал, что за минувшие двенадцать месяцев мир полностью перевернулся, последствия пандемии оказались гораздо более масштабными, чем можно было предполагать.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|