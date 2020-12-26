Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВОЗ предупреждает о «не последней» для человечества пандемии

10:25

Фото: vk.com



В последнее время было сделано довольно много прогнозов о том, что сегодняшний мир не готов к пандемиям. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил об этом в видеообращении, которое было приурочено к Международному дню противоэпидемической готовности - 27 декабря.



По словам гендиректора ВОЗ, есть все основания полагать, что "нынешняя пандемия не будет последней". Глава организации в своем обращении озвучил рекомендации, позволяющие свести к минимуму последствия будущих эпидемий. При этом Тедрос Гебрейсус призвал страны мира к единому подходу к здоровью человека.



Гебрейсус отметил, что необходимо инвестировать в здравоохранение и обеспечить поддержку со стороны правительств и всего общества. Лишь так можно гарантировать следующим поколениям "более безопасный и стабильный мир".



Глава ВОЗ напомнил, что еще год назад COVID-19 был практически неизвестен человеку, и сейчас в это трудно поверить. За минувшие двенадцать месяцев мир полностью перевернулся, последствия пандемии оказались гораздо более масштабными, чем можно было предполагать.



Ранее была названа главная опасность новой мутации COVID-19. "Британский" штамм может распространяться гораздо быстрее, выяснили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Как полагают специалисты, в этом отношении мутация на 56% опаснее ранее известных вариантом возбудителя.



Автор: Злата Богатова

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