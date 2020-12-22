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Опубликован отчет о лечении Навального в БерлинеОпубликован отчет о лечении Навального в Берлине
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Опубликован отчет о лечении Навального в Берлине


14:00
Опубликован отчет о лечении Навального в БерлинеФото: germanoncology.ru

Специалисты знаменитой берлинской клиники Charitе подготовили отчет о том, как лечили российского оппозиционера Алексея Навального.

Материал был опубликован в научном издании Lancet.

Отчет публиковался по запросу издания, предварительно было получено согласие политика, указала пресс-служба больницы. Специалисты клиники Charitе описали симптомы, которые проявились у пациента, проводившуюся после госпитализации диагностику, а также лечение.

Как следует из статьи, германский врач скорой помощи впервые смог увидеть Алексея Навального, когда шел уже 31-й час после появления первых симптомов.

По мнению специалистов Charite, оппозиционер смог восстановиться благодаря хорошему здоровью. Кроме того, важную роль сыграло решение медиков об интубации и подключении к ИВЛ. В России это успели сделать в течение не более трех часов с момента первых клинических проявлений, отмечается в отчете.

Германские медики отмечают, что выявили у Навального заражение несколькими бактериями. Оно не спровоцировало каких-либо тяжелых последствий, на пятый день лечения был зафиксирован подъем температуры. Врачи клиники Charitе также указали на различные признаки, указывающие на воздействие на организм пациента ингибитора холинэстеразы.

Отмечается, что Навальный смог дышать сам на 12-й день лечения, на 24-й он был отключен от подачи кислорода. Через три недели полностью пропали некоторые проблемы с речью, которые наблюдались в момент выписки.

На 55-й день, когда состоялся очередной осмотр, специалисты клиники Charitе констатировали, что неврологические, нейропсихологические и нейрофизиологические функции практически восстановились.

Ранее германский, французский и шведский послы были вызваны в МИД России в связи с санкционными ограничениями Евросоюза против Москвы. Евросоюз объявил о введении этих мер из-за госпитализации Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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