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В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температурой


28.12.2020 20:58
В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температуройФото: almode.ru

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не располагают информацией о том, что 16-летняя спортсменка Анна Щербакова могла выйти на лед с высокой температурой.

Фигуристка стала чемпионкой России в женском одиночном катании.

По данным ряда российских СМИ, Анна Щербакова могла участвовать в соревнованиях с температурой. Как заявил глава ФФККР Александр Горшков, его организация такими сведениями не располагает.

Прокомментировав публикации в прессе, Горшков подчеркнул, что выступления на чемпионате России были организованы "в рамках правил". Кроме того, на арене был установлен прибор, который измерял температуру фигуристов, отметил глава организации в беседе с "Чемпионатом".

В СМИ распространились сообщения о том, что Щербакова, не так давно перенесшая воспаление легких, неважно себя чувствовала. Тренер Этери Тутберидзе подтвердила, что даже предлагала спортсменке сняться с турнира, так как она могла еще не восстановиться после пневмонии.

Известно также, что фигуристка отказалась от измерения температуры перед произвольной программой. Однако фигуристка смогла не только достойно выступить, но и показать рекордно высокие баллы, завоевав победу на национальном чемпионате.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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