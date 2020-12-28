|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ФФККР не подтвердили сведения о выступлении Щербаковой с высокой температурой
28.12.2020 20:58
Фото: almode.ru
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не располагают информацией о том, что 16-летняя спортсменка Анна Щербакова могла выйти на лед с высокой температурой.
Фигуристка стала чемпионкой России в женском одиночном катании.
По данным ряда российских СМИ, Анна Щербакова могла участвовать в соревнованиях с температурой. Как заявил глава ФФККР Александр Горшков, его организация такими сведениями не располагает.
Прокомментировав публикации в прессе, Горшков подчеркнул, что выступления на чемпионате России были организованы "в рамках правил". Кроме того, на арене был установлен прибор, который измерял температуру фигуристов, отметил глава организации в беседе с "Чемпионатом".
В СМИ распространились сообщения о том, что Щербакова, не так давно перенесшая воспаление легких, неважно себя чувствовала. Тренер Этери Тутберидзе подтвердила, что даже предлагала спортсменке сняться с турнира, так как она могла еще не восстановиться после пневмонии.
Известно также, что фигуристка отказалась от измерения температуры перед произвольной программой. Однако фигуристка смогла не только достойно выступить, но и показать рекордно высокие баллы, завоевав победу на национальном чемпионате.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|