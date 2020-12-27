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После нападения на сотрудников ППС в Грозном возбудили уголовное дело


20:48
После нападения на сотрудников ППС в Грозном возбудили уголовное делоФото: sledcom.ru

Следственное управление СКР по Чечне по итогам проверки возбудило уголовное дело по факту инцидента в Грозном.

Ранее случившееся прокомментировал глава региона Рамзан Кадыров, назвавший имена злоумышленников, которые напали на полицейских.

Как стало известно, по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. В сообщении республиканского СУ СКР заявили, что речь идет о ст. 317 - посягательств на жизнь представителей правоохранительных структур.

ЧП случилось сегодня примерно в 14 часов на улице Мира. По имеющимся данным, сотрудников ППС атаковали двое мужчин, вооруженных ножами. В результате инцидента были ранены двое силовиков, один из них скончался.

Случившееся прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на полицейских напали два брата, Хасан и Хусейн, являющиеся уроженцами Ингушетии. В республику они приехали около восьми лет назад и работали в одной из пекарен Грозного.

В ходе перестрелки оба нападавших были нейтрализованы на месте происшествия.

Автор: Злата Богатова

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