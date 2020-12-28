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В Камеруне 37 человек стали жертвами дорожной аварии
28.12.2020 14:23
Фото: kapital.kz
В результате ДТП на западе Камеруна погибли по меньшей мере тридцать семь человек, передает агентство Associated Press.
Со ссылкой на источники в местной полиции отмечается, что столкнулись автобус и грузовая машина.
Крупная дорожная авария с участием двух транспортных средств была зафиксирована накануне, 27 декабря, на трассе, соединяющей Фумбан и Яунде.
По последним данным, жертвами ЧП стали тридцать семь человек, еще восемнадцать были доставлены в ближайшие больницы с различными травмами.
Сведений о причинах столкновения из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что виновником аварии мог быть водитель автобуса. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
Ранее в Приамурье два человека погибли в ДТП с локомотивом. Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего водителя Subaru Justy, выехавшего на железнодорожные пути и допустившего столкновение с грузовым составом.
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