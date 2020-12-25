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В Приамурье два человека погибли в ДТП с локомотивом
25.12.2020 13:52
Фото: fdnews.ru
Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля, выехавшего на железнодорожные пути.
Машина оказалась на рельсах в момент, когда по ним проходил грузовой поезд, информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в салоне автомобиля Subaru Justy, оказавшегося на путях, находились пять человек. Обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются в рамках уголовного дела, которое возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
ЧП случилось на регулируемом переезде станции Ушумун в Магдагачинском районе. Жертвами аварии, произошедшей минувшей ночью, стали двое мужчин 1988 и 1976 г.р. Как пояснили представители местной полиции, один из пострадавших пассажиров погиб на месте, еще один - вскоре после того, как его привезли в медицинское учреждение.
После аварии в Зейскую больницу также доставили 31-летнего водителя и двух пассажиров 1986 и 1978 г.р. Информации о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
Предварительно установлено, что водитель допустил выезд на железнодорожные пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с локомотивом проходящего состава.
Ранее была названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью, где погибли четыре человека. Предположительно, водитель мог заснуть во время движения.
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