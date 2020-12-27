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Мишустин намерен уволить 37 заместителей глав федеральных ведомств


11:23
Мишустин намерен уволить 37 заместителей глав федеральных ведомствФото: pkokprf.ru

Оптимизация госаппарата, анонсированная премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в минувшем ноябре, затронет сорок пять министерств и ведомств.

Как информирует пресс-служба правительства, в скором времени будут сокращены тридцать семь заместителей руководителей различных федеральных структур.

После оптимизации сократится число подразделений, выполняющий обеспечивающие функции, указано в сообщении. Предполагается, что сократят 74 подобных структурных подразделений. В правительстве приняли решение о том, что средства, освободившиеся в результате изменений, сохранятся в фондах оплаты труда.

Как стало известно, Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал приказ об упразднении Роспечати и Россвязи, функции и полномочия которых передаются Министерству цифрового развития. Согласно президентскому указу, в ведении Минцифры находится и Роскомнадзор.

Позже появились сведения о том, что правительство России собирается ликвидировать сразу восемь структур в рамках предстоящей реформы. Функции целого ряда институтов развития предполагалось передать ВЭБ.РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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