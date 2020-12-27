Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южной Корее установлен рекорд по удержанию плазмы в термоядерном реакторе

27.12.2020 12:28

Фото: almuraqeb-aliraqi.org



Рекорд по времени удержания раскаленной плазмы на экспериментальном токамаке KSTAR смогли установить физики из Южной Кореи.



Об этом передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу Национального совета по науке и технологиям.



Впервые эксперименты с токамаками - тороидальными камерами с магнитными катушками и аналогичными установками, начали осуществлять еще в середине прошлого века. Речь идет об одном из типов реактора, который предназначается для проведения управляемого термоядерного синтеза.



С 1950-х годов на планете создали сотни токамаков, однако ученые все еще не могут решить задачу создания промышленного реактора. В числе основных сложностей - нестабильность потоков плазмы внутри вакуумной камеры реакторов такого типа.



Южнокорейские специалисты, которые сейчас проводят исследования с токамаком на сверхпроводящих магнитах KSTAR, при очередном запуске смогли в течение двадцати секунд удерживать плазму, раскаленную до 100 млн градусов.



Достигнутый уровень стал рекордно высоким для подобных температурных показателей. В прошлом термоядерным реакторам удавалось удерживать ее в управляемом состоянии не более десяти секунд.



Автор: Злата Богатова

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