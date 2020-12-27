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Правительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемии


27.12.2020 12:08
Правительство компенсировало Третьяковке доход, потерянный из-за пандемииФото: taritravel.com

Государственная Третьяковская галерея смогла получить дополнительную субсидию от правительства России в качестве компенсации доходов, выпадающих из-за ограничений, введенными в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Зельфиру Трегулову.

Руководитель галереи назвала средства, полученные на этой неделе, "потрясающим новогодним подарком". По словам Зельфиры Трегуловой, всю осень она продолжала следить за уровнем средней зарплаты, а он неуклонно уменьшался.

Руководство было лишено возможности выплачивать работникам премии. Но сейчас это удастся сделать, чтобы поддержать сотрудников, ведь они "абсолютно самоотверженно" трудились все это время.

Ранее дополнительные субсидии также могли получить Большой театр и Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина.

Напомним, минувшей весной после окончания первой волны коронавирусной пандемии в ЮНЕСКО сделали печальный прогноз о том, что не смогут открыться более 13% музеев в мире, закрывавшихся из-за эпидемиологической обстановки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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