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Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом
18:09
Фото: vk.com
Российские спортсмены лишены права выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ вплоть до декабря 2022 года.
Соответствующий вердикт вынес сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS), передает РИА Новости.
Вынесено решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS запретил россиянам участвовать в крупных соревнованиях международного уровня под флагом РФ вплоть до 16 декабря 2022 года.
Кроме того, в качестве компенсации расходов, которые WADA понесла в период с начала прошлого года, РУСАДА должно выплатить этой международной организации 1,27 млн долларов.
В заявлении РУСАДА подчеркивается, что организация готова выполнять все условия, необходимые для ее восстановления. В релизе агентства отмечается, что российская сторона приветствует разумный и ответственный подход арбитров CAS в отношении принципа "коллективной ответственности" и "чистых" спортсменов.
Напомним, после целого ряда скандалов, связанных с использованием допинга, в конце прошлого года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Спортсменов из РФ отстранили от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе, Олимпиады и Паралимпиады под флагом России на четырехлетний срок.
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