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Минздрав разрешил вакцинацию пожилых «Спутником V»


11:48
Минздрав разрешил вакцинацию пожилых «Спутником V»Фото: cdn.agency

Министерство здравоохранения РФ одобрило  использование вакцины "Спутник V" для пожилых.

Как свидетельствуют результаты экспертизы, первый отечественный препарат от коронавируса безопасен и эффективен для людей, которые перешагнули 60-летний рубеж.

Министерство здравоохранения РФ сняло запрет на использование первой российской вакцины от коронавируса для граждан старше шестидесяти лет после того, как успешно завершились соответствующие испытания. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко рассказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По словам министра, результаты клинических испытаний подтвердили эффективность и безопасность применения препарата "Спутник V" для пожилых. В связи с этим ведомство уже одобрило внесение изменений в инструкцию вакцины. Ранее о завершении исследований рассказал руководитель Центра им. Гамалеи, в котором создавался этот препарат, Александр Гинцбург.

Известно также, что "Спутник V" признан эффективным и против новой мутации коронавируса, которая была выявлена на территории Европы. Как пояснял руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, разработчики препарата подтверждают сведения о том, что препарат способен защитить и от новой мутации вируса, которая сейчас распространяется в Великобритании и ряде других стран Европы.

Напомним, накануне появилась информация о том, что в Нигерии ученые зафиксировали еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщал директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг, специалисты сейчас продолжают изучать мутацию, чтобы выяснить, может ли она быть опаснее других.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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