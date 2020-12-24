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В Нигерии обнаружен еще один новый вариант коронавируса
14:19
Фото: livejournal.com
В Нигерии ученые зафиксировали еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2, передает Associated Press.
Соответствующее заявление сделал директор центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг.
Рассказав о выявленном в Нигерии новом штамме возбудителя, Джон Нкенгасонг пояснил, что данный вариант имеет отличия как от "обычного" коронавируса, который начал распространяться по миру около года назад, так и мутаций, обнаруженных в ЮАР и Великобритании.
Директор центров добавил, что новая версия возбудителя, получившая название P681H, не является более заразной в сравнении с южноафриканским и британским вариантами. Однако для полной уверенности в этом ученые должны продолжить исследования, сказал Нкенгасонг.
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок рассказал о том, что на территории королевства, помимо уже зафиксированной мутации, уже был выявлен новый штамм, ввезенный из ЮАР. По мнению специалистов, эта мутация более заразна и способна сильнее изменяться в сравнении с уже известными вариантами.
Обнаруженную в королевстве разновидность сейчас исследуют эксперты из лаборатории в Портон-Дауне, отметил МэттХэнкок. Вскоре после этого ряд стран, включая РФ, объявил о приостановлении пассажирского авиасообщения с Великобританией и ЮАР.
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