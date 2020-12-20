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«Спутник V» способен защитить от нового штамма коронавируса, заявил глава РФПИ
14:06
Фото: verelq.am
Созданная в РФ вакцина "Спутник V" эффективна и против новой мутации коронавируса, которая была выявлена на территории Европы.
Об этом рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Как заявил Кирилл Дмитриев, разработчики препарата подтверждают сведения о том, что "Спутник V" способен защитить и от новой мутации вируса, которая сейчас распространяется в Великобритании и ряде других стран Европы.
Речь об этом шла во время подписания меморандума между центром имени Гамалеи, компанией "АстраЗенека", РФПИ и компанией "Р-Фарм".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти ФРГ намерены добиваться координированного запрета со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании. Причиной этого стал выявленный в Соединенном Королевстве новый вид коронавируса.
По данным ВОЗ, новая мутация коронавируса, распространяющаяся сейчас в Великобритании, зафиксирована и в других странах. Возбудитель уже выявлен на территории Дании, Нидерландов и Австралии.
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