Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР сообщил детали уголовного дела против Соболь

25.12.2020 17:30

Фото: odnastroka.ru



Любовь Соболь, являющаяся юристом Фонда борьбы с коррупцией, пыталась обманом проникнуть в квартиру фигуранта расследования об отравлении Алексея Навального. В результате против нее было возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного комитета России (СКР).



Как стало известно, по итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища, которое совершалось с применением насилия. В СКР пояснили, что инцидент произошел в минувший понедельник, 21 декабря, в Восточном округе Москвы.



По данным СКР, сначала Любовь Соболь предприняла несколько попыток незаконно проникнуть в квартиру пожилой женщины, используя форму представителей Роспотребнадзора. Потерпев две неудачи, юрист ФБК смогла обмануть курьера сервиса доставки, выдавая себя за "брошенную жену с маленьким ребенком". В результате ей удалось пройти в подъезд жилого дома, а потом - и в квартиру. Оказавшись там, Соболь обошла все помещения и снимала собственные противоправные действия на телефон. Затем она скрылась с места происшествия.



Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Соболь, ранее выразил мнение о том, что для возбуждения уголовного дела оснований не было. По мнению юриста, речь идет исключительно о попытке оказывать политическое давление, передает РБК. При этом Воронин пояснил, что Соболь не совершила каких-либо противозаконных действий, тем более, не могла применять к кому-то насилие.



Автор: Злата Богатова

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