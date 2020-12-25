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СКР сообщил детали уголовного дела против Соболь


25.12.2020 17:30
СКР сообщил детали уголовного дела против СобольФото: odnastroka.ru

Любовь Соболь, являющаяся юристом Фонда борьбы с коррупцией, пыталась обманом проникнуть в квартиру фигуранта расследования об отравлении Алексея Навального. В результате против нее было возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Как стало известно, по итогам проверки  было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности жилища, которое совершалось с применением насилия. В СКР пояснили, что инцидент произошел в минувший понедельник, 21 декабря, в Восточном округе Москвы.

По данным СКР, сначала Любовь Соболь предприняла несколько попыток незаконно проникнуть в квартиру пожилой женщины, используя форму представителей Роспотребнадзора. Потерпев две неудачи, юрист ФБК смогла обмануть курьера сервиса доставки, выдавая себя за "брошенную жену с маленьким ребенком". В результате ей удалось пройти в подъезд жилого дома, а потом - и в квартиру. Оказавшись там, Соболь обошла все помещения и снимала собственные противоправные действия на телефон. Затем она скрылась с места происшествия.

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Соболь, ранее выразил мнение о том, что для возбуждения уголовного дела оснований не было. По мнению юриста, речь идет исключительно о попытке оказывать политическое давление, передает РБК. При этом Воронин пояснил, что Соболь не совершила каких-либо противозаконных действий, тем более, не могла применять к кому-то насилие.

Автор: Злата Богатова

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