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В США продано ранчо «Неверленд», принадлежавшее Майклу Джексону
25.12.2020 16:29
Фото: vesti.dp.ua
В Соединенных Штатах за 22 миллиона долларов продали ранчо "Неверленд", ставшее известным благодаря своему владельцу - королю поп-музыки Майклу Джексону. Выставленный на продажу пять лет назад объект успел подешеветь в пять раз, передает Wall Street Journal.
Как пишет газета, новым обладателем сказочного ранчо стал миллиардер Рон Беркл. Бизнесмен был лично знаком с Майклом Джексоном.
Ранчо "Неверленд" было выставлено на продажу еще пять лет назад, и тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов. Спустя несколько лет объект, сменивший название в реестре на Sycamore Valley, стоило уже 31 миллион долларов.
Джексон купил ранчо в 1987 году, сумма сделки составила тогда 19,5 миллиона долларов. Название "Неверленд" артист дал ему в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне. В этом месте знаменитый музыкант прожил почти двадцать лет, но в 2008 году был вынужден продать ранчо из-за долгов. На тот момент оно стоило 22,5 миллиона долларов.
Это ранчо упоминалось в названии документальной ленты о Джексоне. Премьерный показ фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) обернулся крупным скандалом - песни артиста перестали транслировать на нескольких крупных радиостанциях.
Король поп-музыки умер 25 июня 2009 года, ему было тогда лишь пятьдесят лет. Официальной причиной смерти артиста признана передозировка сильнодействующими препаратами. Это случилось, когда Джексон готовился к большому концертному туру в Лондоне.
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