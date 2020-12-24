ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
Пострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице
Пострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице
В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспиранткиПетербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки
В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭВ 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭ
В Нигерии обнаружен еще один новый вариант коронавирусаВ Нигерии обнаружен еще один новый вариант коронавируса
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабряПесков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
В Тамбове арестовали подростка, готовившего терактВ Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭ


15:48
В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭФото: kaluga-poisk.ru

Отменена возможность досрочной сдачи ЕГЭ в 2021 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

О принятом решении сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, в следующем году не состоится досрочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соответствующее заявление руководителя Минпросвещения РФ Сергея Кравцова цитирует пресс-служба ведомства. Решение об отмене обусловлено необходимостью предотвратить распространение коронавируса, указано в официальном сообщении Минпросещения.

По словам министра, Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся девятых классов по русскому языку и математике запланирована на период с 24 по 28 мая.

Девятиклассникам будут выдавать аттестаты об основном общем образовании на основании результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдавать лишь русский язык и математику. Предметы по выбору в 2021 году сдаваться не будут, отмечается в сообщении Минпросвещения.

В случае, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, итоговое собеседование для учеников 9-х классов проведут 10 марта и 17 мая в очном формате.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Жители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограниченийЖители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограничений
В Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетонВ Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетон
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
Михалков снова перенес юбилейМихалков снова перенес юбилей
В Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавирусаВ Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru