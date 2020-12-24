Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭ

15:48

Фото: kaluga-poisk.ru



Отменена возможность досрочной сдачи ЕГЭ в 2021 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



О принятом решении сообщает пресс-служба ведомства.



Как стало известно, в следующем году не состоится досрочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соответствующее заявление руководителя Минпросвещения РФ Сергея Кравцова цитирует пресс-служба ведомства. Решение об отмене обусловлено необходимостью предотвратить распространение коронавируса, указано в официальном сообщении Минпросещения.



По словам министра, Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся девятых классов по русскому языку и математике запланирована на период с 24 по 28 мая.



Девятиклассникам будут выдавать аттестаты об основном общем образовании на основании результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдавать лишь русский язык и математику. Предметы по выбору в 2021 году сдаваться не будут, отмечается в сообщении Минпросвещения.



В случае, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, итоговое собеседование для учеников 9-х классов проведут 10 марта и 17 мая в очном формате.



Автор: Злата Богатова

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