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В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭ
15:48
Фото: kaluga-poisk.ru
Отменена возможность досрочной сдачи ЕГЭ в 2021 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
О принятом решении сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно, в следующем году не состоится досрочный Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соответствующее заявление руководителя Минпросвещения РФ Сергея Кравцова цитирует пресс-служба ведомства. Решение об отмене обусловлено необходимостью предотвратить распространение коронавируса, указано в официальном сообщении Минпросещения.
По словам министра, Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся девятых классов по русскому языку и математике запланирована на период с 24 по 28 мая.
Девятиклассникам будут выдавать аттестаты об основном общем образовании на основании результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдавать лишь русский язык и математику. Предметы по выбору в 2021 году сдаваться не будут, отмечается в сообщении Минпросвещения.
В случае, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, итоговое собеседование для учеников 9-х классов проведут 10 марта и 17 мая в очном формате.
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