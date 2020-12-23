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В Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавируса
23.12.2020 21:26
Фото: defense.gov
Обнаруженную в королевстве разновидность сейчас исследуют эксперты из лаборатории в Портон-Дауне, заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
По словам министра, новый штамм возбудителя мог быть ввезен в Великобританию из ЮАР.
Выступая на пресс-конференции, Мэтт Хэнкок сообщил о том, что на территории королевства было зафиксировано еще "два случая еще одной новой разновидности" коронавирусной инфекции. Установлено, что в обоих случаях зараженными оказались люди, не так давно посещавшие Южно-Африканскую Республику.
Глава британского Минздрава пояснил, что "новый южноафриканский вариант вызывает серьезные опасения". По мнению специалистов, эта мутация более заразна и сильнее изменяется в сравнении со штаммом, выявленным ранее в Великобритании.
Хэнкок также выразил благодарность руководству ЮАР "за научную строгость и открытость" в действиях после обнаружения нового вида коронавируса.
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