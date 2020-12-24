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В Китае впервые покажут публике четверых белых львят-близнецов
10:14
Фото: ochmanity.com
В китайском городе Цзянсу 26 декабря посетители лесного сафари-парка "Наньтун Форест" впервые смогут увидеть четырех детенышей белого льва.
Малыши, оказавшиеся самцами, появились на свет в минувшем ноябре.
В парке это уже второй помет белых львят-близнецов. Как рассказали представители "Наньтун Форест", детеныши набирают вес со скоростью примерно 50 граммов в день. По мнению наблюдающих львят ветеринаров, маленькие хищники развиваются нормально.
Китайский сафари-парк, анонсировав знаменательное событие, опубликовал фото играющих львят. Малышам пока еще не дали имени, отмечается в сообщении.
На сегодняшний день в неволе живут 100 белых львов, а в дикой природе насчитывается лишь 13 таких хищников. Как отмечает Глобальный фонд защиты белых львов, животные не считаются официально находящимися под угрозой исчезновения, т.к. их пока еще не классифицировали должным образом.
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