В Китае впервые покажут публике четверых белых львят-близнецов

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
Пострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице
Пострадавшая при стрельбе на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице
В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
В Москве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Петербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспиранткиПетербургского историка Соколова признали виновным в убийстве аспирантки
В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭВ 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭ
В Нигерии обнаружен еще один новый вариант коронавирусаВ Нигерии обнаружен еще один новый вариант коронавируса
Песков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабряПесков прокомментировал идею сократить новогодние каникулы из-за выходного 31 декабря
В Тамбове арестовали подростка, готовившего терактВ Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае впервые покажут публике четверых белых львят-близнецов


10:14
В Китае впервые покажут публике четверых белых львят-близнецовФото: ochmanity.com

В китайском городе Цзянсу 26 декабря посетители лесного сафари-парка "Наньтун Форест" впервые смогут увидеть четырех детенышей белого льва.

Малыши, оказавшиеся самцами, появились на свет в минувшем ноябре.

В парке это уже второй помет белых львят-близнецов. Как рассказали представители "Наньтун Форест", детеныши набирают вес со скоростью примерно 50 граммов в день. По мнению наблюдающих львят ветеринаров, маленькие хищники развиваются нормально.

Китайский сафари-парк, анонсировав знаменательное событие, опубликовал фото играющих львят. Малышам пока еще не дали имени, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в неволе живут 100 белых львов, а в дикой природе насчитывается лишь 13 таких хищников. Как отмечает Глобальный фонд защиты белых львов, животные не считаются официально находящимися под угрозой исчезновения, т.к. их пока еще не классифицировали должным образом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Жители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограниченийЖители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограничений
В Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетонВ Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетон
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»
Михалков снова перенес юбилейМихалков снова перенес юбилей
В Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавирусаВ Великобритании выявлен еще один новый штамм коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru