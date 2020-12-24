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Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
09:55
Фото: vk.com
Водитель автобуса, опрокинувшегося под Рязанью, мог заснуть во время движения, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
По последним данным, количество жертв ДТП возросло до четырех.
Ранее местные правоохранители сообщали о трех погибших, но после подъема автобуса было найдено тело еще одного погибшего, сообщает ТАСС. Ранения получили двенадцать человек, почти все они доставлены в больницу.
Как рассказал глава Центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов, состояние нескольких пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Власти Волгоградской области, куда направлялся автобус из Москвы, выразили готовность оказать содействие в доставке пассажиров в пункт назначения.
ЧП случилось минувшей ночью на 247-м километре трассы Р-22 "Каспий", на территории Скопинского района Рязанской области.
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