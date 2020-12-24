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В Израиле нашли следы цунами, смывшего древнее поселение


24.12.2020 14:00
В Израиле нашли следы цунами, смывшего древнее поселениеФото: cod33.ru

По мнению ученых, примерно около 10 тыс. лет назад на северо-западное побережье Израиля могло обрушиться цунами, которое можно считать наиболее мощным в истории региона. Открытие было сделано исследовательской группой, включавшей специалистов из Израиля и Соединенных Штатов.

Исторические источники свидетельствуют о том, что в последние шесть тысячелетий небольшие цунами на восточном побережье Средиземного моря случались примерно раз в столетие. Сведениями о более ранних периодах исследователи не располагали.

Специалистам из Центра морской археологии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета штата Юта вместе с израильскими учеными удалось отыскать признаки мощного цунами, произошедшего примерно 9910-9290 лет назад неподалеку от древнего города Тель-Дор.

Собранные учеными доказательства говорят о том, что этот стихийный удар превосходил по силе все, которые случались в регионе позднее. Отчет о проделанной работе опубликован в журнале PLOS ONE.

Как пояснил аспирант Центра морской археологии Скриппса Гилад Штиенберг, целью исследования являлась реконструкция древнего климата и изменений окружающей среды, которые происходили в этом регионе в течение последних 12 тысячелетий. Исследователи не рассчитывали отыскать "свидетельства доисторического цунами в Израиле".

Специалисты занимались подводными раскопками и проводили компьютерное моделирование кургана, где в период бронзового века (2000-1550 гг. до н.э.) существовал Тель-Дор. По мнению историков, на месте этого древнего города люди начали проживать не позднее, чем 30 тысяч лет назад.

Ранее мексиканские археологи обнаружили новые кости в центре Мехико, где ранее была найдена т.н. "ацтекская башня черепов", возводившаяся в период между 1486 и 1502 гг. В числе останков историки также обнаружили женские и детские черепа, после чего возникли предположения о том, что в этом месте ацтеки могли проводить жертвоприношения Уицилопочтли - богу Солнца и войны.

Автор: Злата Богатова

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