Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев COVID-19

11:57

Фото: vk.com



За прошедшие сутки в России было зарегистрировано еще 29 935 положительных тестов на коронавирус, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее количество инфицированных COVID-19 по стране за период с начала пандемии возросло до 2 963 688 человек.



Днем ранее прирост составил 27 250 зараженных.



Согласно последним официальным данным, за истекший день были признаны вылечившимся 26 890 пациентов. Всего же в РФ преодолели недуг уже 2 370 857 человек.



За сутки среди пациентов с подтвержденным COVID-19 было зарегистрировано 635 летальных исходов. Показатель стал самым высоким с начала пандемии. Всего жертвами новой инфекции в России стали уже 53 096 человек.



В Москве за прошедшие сутки зафиксировали рекордно высокое число заразившихся - 8 203. В Петербурге выявили еще 3 756 зараженных, в Подмосковье - 1 538. В Нижегородской, Псковской и Свердловской областях зарегистрировали соответственно 502, 442 и 418 новых случаев COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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