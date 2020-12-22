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В МИД из-за санкции Евросоюза вызвали послов Германии, Франции и Швеции
22.12.2020 17:57
Фото: amic.ru
В связи с санкционными ограничениями Евросоюза против Москвы в МИД РФ были вызваны германский, французский и шведский послы.
Об этом сообщила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает агентство "Интерфакс".
Ранее Евросоюз объявил о введении санкций, действие которых распространяется на шесть физических лиц и НИИ. Причиной новых ограничений стала позиция Европы в отношении госпитализации Алексея Навального.
После того, как российский оппозиционер минувшим летом попал в больницу, Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сделала заявление о том, что речь идет об отравлении. Отмечалось, что при нападении на Навального использовался один из вариантов нервно-паралитического вещества "Новичок", не включенный в перечни приложения к Конвенции о запрещении химического оружия.
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