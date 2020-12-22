|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Доля государства в Первом канале с 51% будет снижена до 34%
22.12.2020 22:00
Фото: livejournal.com
Российские власти собираются уменьшить долю в уставном капитале "Первого канала" с 51% до 34%.
Соответствующий указ российского президента Владимира Путина появился в справочной правовой системе "Консультант плюс".
Как следует из этого документа, решение было принято в целях усиления финансовой стабильности АО "Первый канал". Дополнительно выпущенные акции предполагается реализовать негосударственным акционерам. Общая доля РФ в уставном капитале при этом будет составлять как минимум 34%.
Согласно этому указу "Первый канал" больше не входит в число стратегических предприятий и акционерных обществ. Документ, который датирован 21 декабря, считается вступившим в законную силу с момента подписания.
Как пояснили представители Минцифры, комментарий которых приводит сегодня агентство "Интерфакс", Первый канал, как и прежде, представляет собой один из основных медиаактивов нашего государства, сохраняя лидерство в своей отрасли. Контроль властей не только гарантирован сохраняющимися в собственности РФ 34% акций, его усилили посредством механизма т.н. "золотой акции".
По данным министерства, Совет директоров канала возглавил помощник главы РФ Максим Орешкин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|