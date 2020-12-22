Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Доля государства в Первом канале с 51% будет снижена до 34%

22.12.2020 22:00

Фото: livejournal.com



Российские власти собираются уменьшить долю в уставном капитале "Первого канала" с 51% до 34%.



Соответствующий указ российского президента Владимира Путина появился в справочной правовой системе "Консультант плюс".



Как следует из этого документа, решение было принято в целях усиления финансовой стабильности АО "Первый канал". Дополнительно выпущенные акции предполагается реализовать негосударственным акционерам. Общая доля РФ в уставном капитале при этом будет составлять как минимум 34%.



Согласно этому указу "Первый канал" больше не входит в число стратегических предприятий и акционерных обществ. Документ, который датирован 21 декабря, считается вступившим в законную силу с момента подписания.



Как пояснили представители Минцифры, комментарий которых приводит сегодня агентство "Интерфакс", Первый канал, как и прежде, представляет собой один из основных медиаактивов нашего государства, сохраняя лидерство в своей отрасли. Контроль властей не только гарантирован сохраняющимися в собственности РФ 34% акций, его усилили посредством механизма т.н. "золотой акции".



По данным министерства, Совет директоров канала возглавил помощник главы РФ Максим Орешкин.



Автор: Злата Богатова

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