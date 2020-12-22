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В Хабаровском крае среди петроглифов найдено изображение древнего лося
22.12.2020 20:31
Фото: e-libra.me
В ходе археологической экспедиции на реке Кия ученым удалось отыскать изображение древнего лося.
О рисунке, выполненном в рентгеновском стиле, рассказывается на портале Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры.
Уникальное изображение ученые нашли среди петроглифов, когда проводили мониторинга состояния памятника первобытного искусства. Исследователи при этом использовали методы фотограмметрии и анализа пространственных данных.
По словам историков, которым удалось отыскать рисунок, на корпусе животного можно четко определить знаки, изображающие скелет и внутренние органы.
Ранее в Перу археологи нашли огромное изображение кота, созданное более 2 тысячелетий назад. Открытие было сделано во время обследования холма Мирадор Натураль на пустынном плато Наска в южной части страны.
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