Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве растет число госпитализаций из-за COVID-19, заявил Собянин

17:25

Фото: mockva.ru



В течение прошлой недели в Москве наблюдалось некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр города Сергей Собянин.



Затем показатели вновь начали расти, увеличившись на 5%.



По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, на прошлой неделе в городе отмечалось снижение показателей по темпам распространения COVID-19. Уровень уменьшился на 12%, отметил мэр Москвы.



Администрация российской столицы не рассматривает вариант введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем, не ожидается пока и отмены уже действующих ограничений. На эту тему Собянин говорил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.



Собянин пояснил, что все звенья системы здравоохранения в сложившейся ситуации "работают стабильно".



Автор: Злата Богатова

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