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В Москве растет число госпитализаций из-за COVID-19, заявил Собянин
17:25
Фото: mockva.ru
В течение прошлой недели в Москве наблюдалось некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Затем показатели вновь начали расти, увеличившись на 5%.
По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, на прошлой неделе в городе отмечалось снижение показателей по темпам распространения COVID-19. Уровень уменьшился на 12%, отметил мэр Москвы.
Администрация российской столицы не рассматривает вариант введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. Вместе с тем, не ожидается пока и отмены уже действующих ограничений. На эту тему Собянин говорил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Собянин пояснил, что все звенья системы здравоохранения в сложившейся ситуации "работают стабильно".
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