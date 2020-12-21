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В Норвегии на российском траулере выявили 18 зараженных коронавирусом
07:22
Фото: ourtimedv.com
Как минимум 18 членов экипажа российского траулера оказались инфицированы COVID-19, заявили представители администрации норвежского города Берген.
В сообщении на сайте местных властей указано, что судно прибыло в их порт 19 декабря.
По данным администрации норвежского города Берген, один из моряков, которые оказались зараженными коронавирусом, умер. Всего на борту российского траулера в момент прибытия в порт находилось тридцать четыре члена экипажа.
После тестирования всех инфицированных поместили под наблюдением врачей, отделив от остальных членов команды. Информации о состоянии заболевших из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что один из моряков, инфицированных COVID-19, скончался.
Моряки, тест которых был отрицательным, вынуждены соблюдать карантинные ограничения. До конца установленного срока судно будет оставаться в порту Бергена.
В минувшем ноябре стало известно о шести зараженных коронавирусом на двух российских судах, которые находились в порту Камчхон города Пусан (Южная Корея).
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