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В Пусане COVID-19 выявили у моряков с двух российских судов
23.11.2020 20:14
Фото: kapital.kz
На двух российских судах, которые ранее прибыли в южнокорейский порт Камчхон в Пусане, было в общей сложности выявлено шесть случаев заражения новым коронавирусом.
Об этом передает агентство Yonhap News.
Со ссылкой на представителей местной администрации сообщается, что сначала случаи заражения коронавирусом были выявлены среди членов экипажа судна "Шанс 104". Затем еще двое инфицированных моряков были зарегистрированы на борту судна "Бутовск". Оба корабля прибыли в Пусан из Владивостока 20 ноября.
В период с 17 по 20 ноября коронавирусная инфекция была подтверждена у почти восьмидесяти моряков, которые прибыли в порт Камчхон из-за рубежа. Первые случаи заражения COVID-19 среди иностранных моряков, зафиксировали в Пусане еще в минувшем июне. С того времени заболевание выявили у 235 человек, и 213 из них - россияне.
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