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В Мексике во время похода погибли четверо туристов


06:40
В Мексике во время похода погибли четверо туристовФото: yaroslavl-travel.ru

Во время похода по горному району Мексики погибли четыре туриста, сообщают латиноамериканские СМИ.

После того, как группу смыло речным течением, три человека считаются без вести пропавшими.

ЧП случилось в горном районе Коста-де-Оро мексиканского штата Веракрус, передает Milenio. Со ссылкой на местные экстренные службы уточняется, что в состав туристической группы входил двадцать один человек.

После того, как участников похода унесло течением реки, четверо туристов были найдены мертвыми. Трое считаются без вести пропавшими, спасатели продолжают их поиски. Известно также, что пятеро туристов после возвращения из путешествия по горам были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

В правоохранительных органах штата Веракрус заявили, что все, кто входил в группу, являются гражданами Мексики.

Ранее на территории ряда регионов Мексики из-за продолжительных дождей существенно повысился уровень воды в реках.

Автор: Злата Богатова

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